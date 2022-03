Rico Verhoeven over nieuwe docu: ‘Wil het beeld rechtzetten dat alles mij komt aanwaaien’

‘Vraag Rico eens naar de film Creed 2 met Sylvester Stallone”, fluistert zijn manager Karim Erja. ,,Kan die nog steeds pissig van worden.” Desgevraagd doet de 32-jarige kickbokser zijn auditie-anekdote hoofdschuddend uit de doeken. ,,Gaat je telefoon, heb je gewoon Stallone aan de lijn!” Hij laat zijn beste imitatie van de Rocky-acteur met de lage, mompelende stem horen. ,,Hoor je ineens: ‘Hey Rico!’ Ik helemaal flippen natuurlijk. En dan hoor je dat de rol naar iemand anders gaat. ‘You are too good looking man!’ Tja, zo gaat dat. Het is wachten op het moment dat je na lang proberen wél beet hebt.”