Rico Verhoeven speelt handlanger in tweede seizoen Undercover

In de serie krijgt Verhoeven een rol in de entourage van de grote drugsbaas Ferry Bouman. Hoe groot zijn rol precies wordt en hoeveel afleveringen de man uit Halsteren te zien is, zeggen ze bij Netflix nog niet te weten. Ook over de datum waarop we het nieuwe seizoen kunnen bingen is nog niet bekend. Het wordt hoogstwaarschijnlijk ergens in 2020.



Hoewel seizoen één van Undercover al in mei online kwam, houdt Netflix het enthousiasme rond de Brabantse drugsserie slim warm. Zo stond Frank Lammers tijdens Pinkpop nog op het hoofdpodium als zijn alter ego Ferry Bouman: