Rico Verhoeven verwelkomt zoontje Vince

Interview William Spaaij: Moeders kunnen heel bepalend zijn, zoals Annie bij Flip

7:03 De zoon van Annie M.G. Schmidt mag dan veel minder bekend zijn dan zijn legendarische moeder, Flip van Duijn is de spil in de musical die zondag in première gaat. Zijn vertolker William Spaaij: ,,Spelen met Simone Kleinsma stond op mijn bucketlist en het is nog beter dan ik had durven dromen.’'