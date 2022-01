Rihanna en A$AP Rocky verwachten eerste kindje

Podcast Zij zegt Als het kind ‘stop’ zegt gaan ouders vaak door met kietelen, maar daarmee over­schrijd je hun grens

In de wekelijkse podcast en column Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen vanuit een vrouwelijk perspectief naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Hierover praat ze met een vast panel van vrouwelijke experts. Deze week is seksuoloog drs. Nynke Nijman te gast om te praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘We moeten het hebben over consent.’ Luister mee!

29 januari