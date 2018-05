Rihanna toont striemen en beenhaar op Instagram

Een aantal jaar geleden was het ondenkbaar. Bekendheden die trots hun striae, striemen, cellulitis of rolletjes tonen. Maar de huidige tijdgeest is er een waarbij wordt gebroken met traditionele schoonheidsidealen.

Lingerie

Rihanna komt binnenkort ook met haar lingerielijn Savage X Fenty, gericht op vrouwen met uiteenlopende maten. De boodschap luidt: omarm je eigen lichaam. In welke vorm dan ook.

my girl lulu rocking her @savagexfenty in category: #OnTheReg 11 dayz left til #SAVAGEX drops Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 30 Apr 2018 om 10:01 PDT

In een interview met The Guardian zei Rihanna eerder: ,,Schoonheid is meer dan maatje 34. Jonge vrouwen moeten van hun lijf leren houden." Na een overdaad aan fitgirls lijken vrouwen te verlangen naar onbewerkte foto's en imperfecties. ,,We willen dat de zachte, ronde delen van onze lichamen ook geaccepteerd worden. Delen die normaal gesproken worden weggeshopt”, vertelt Miranda Koelemeijer, voormalig plus-size model en eigenaar van modellenbureau Maxime Models.

Boegbeeld

Topmodel Ashley Graham is een voorloper op dit gebied. Ze plaatst regelmatig foto's op Instagram waarop haar oneffenheden goed te zien zijn. Voor de nieuwe collectie van Swimsuits For All werden haar foto's nauwelijks bewerkt. Graham toont trots haar voluptueuze lichaam met putjes en andere imperfecties.