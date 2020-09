Rihanna vertrouwt Chris Brown weer na mishandeling: ‘We zijn hechte vrienden’

,,We hebben aan onze vriendschap gewerkt”, legt Rihanna aan Oprah uit over de hernieuwde band met haar voormalige geliefde. In 2009 ging het verschrikkelijk mis tussen het populaire koppel. Brown had al eerder opgebiecht dat hij was vreemdgegaan en toen Rihanna in de auto enkele pikante berichten in zijn telefoon las, werd ze woedend. Brown reageerde door haar met gebalde vuist in het gezicht te slaan. Toen zij het bloed in zijn gezicht spuwde, kon Brown zich helemaal niet meer beheersen. Rihanna wist uiteindelijk uit de auto te vluchten en riep dat hij haar probeerde te vermoorden. De r&b-zanger zat enkele weken vast en kreeg uiteindelijk een taakstraf.

Verliefd

,,Nu zijn we weer hele hechte vrienden", vertelt Rihanna in de podcast. ,,We hebben ons vertrouwen opnieuw opgebouwd. We houden van elkaar en dat zullen we waarschijnlijk altijd blijven doen. Het is niet dat je dat kan uitzetten als je zo verliefd bent geweest op iemand.”



Rihanna denkt dat Brown zomaar de liefde van haar leven kan zijn. ,,Hij was mijn eerste liefde en ik zag dat hij net zo van mij hield als ik van hem. Ik hou echt van hem. Ik kan er niet mee leven als hij niet gelukkig is. Ik ben niet gelukkig als hij niet blij is of als hij zich eenzaam voelt.”



Ze sluit zelfs niet uit dat ze weer als geliefden samen komen. ,,Hij heeft nu een relatie. Ik ben single, maar we hebben een zeer hechte vriendschap sinds het straatverbod is ingetrokken. We hebben er gewoon beetje bij beetje aan gewerkt, en het was niet gemakkelijk. Het is niet makkelijk.”