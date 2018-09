Rijdende Rechter beter bekeken dan Prinsjesdag

Mr. John Reid oordeelde over een slepend conflict tussen een motorimporteur en Rob Vermaat, die zijn motorscooter voor 1.135 euro moest laten repareren nadat het ding niet meer startte. Omdat de garantie op het voertuig met twee voorwielen drie maanden is verlopen, kan de man naar zijn geld fluiten, oordeelde Reid. ,,Helaas pindakaas. Ik feliciteer de tegenpartij'', was de sportieve conclusie van Vermaat.

Het best bekeken programma van gisteren is de voetbalwedstrijd tussen PSV en Barcelona. 1,4 miljoen kijkers stemden op Veronica af. Het Achtuur Journaal , Opgelicht en het Zesuur Journaal maken de kijkcijfer dag top 5 compleet.

De live-registratie van Prinsjesdag werd beter bekeken dan vorig jaar. Toen zaten 905.000 Nederlanders 's middags voor de buis om de koninklijke rijtoer en de troonrede in de Ridderzaal te volgen. In 2013, toen Willem-Alexander pas een paar maanden koning was, werd een kijkcijferrecord geboekt. Toen keken bijna 1,5 miljoen mensen naar de Prinsjesdag-uitzending. Dat was toen de best bekeken registratie in tien jaar.