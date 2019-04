Rijschoolhouder raakt account op Instagram kwijt door Harry en Meghan

Het snelgroeiende account van prins Harry en Meghan op Instagram, dat in drie dagen tijd al 3,7 miljoen volgers heeft, was al drie jaar in bezit van Kevin Keiley (55) uit West-Sussex. Hij claimde de naam destijds, omdat hij supporter is van de Engelse voetbalclub Reading FC, die Royals als bijnaam hebben.



Kevin is zijn alias @sussexroyal ongevraagd kwijtgeraakt aan Harry en Meghan. Kevin kreeg een sms van zijn zoon die zijn vader er met een grapje op wees dat Harry en Meghan onder zijn naam op Instagram actief zijn. ,,Mijn zoon schreef me 'Haha, je bent je alias kwijt'. Ik dacht: waar gaat dit over? Maar toen ik op Instagram keek, zag ik dat mijn naam niet langer @sussexroyal was maar @_sussexroyal_. De naam is overgenomen.”