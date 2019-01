Rik van de Westelaken: Ik wilde niet weten wie de Mol is

VIDEO Duizenden fans eren doodgescho­ten rapper Feis met witte ballonnen

4 januari Op het Heemraadsplein in Rotterdam-West is de herdenking begonnen voor de doodgeschoten rapper Feis (32). Enigeduizenden mensen met witte ballonnen zijn op de herdenking afgekomen. AD-verslaggever Nadia Berkelder doet via twitter verslag van de bijeenkomst. Haar tweets staan onderaan dit artikel.