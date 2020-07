Ringo Starr krijgt bezoek van Paul McCartney op verjaardag

Nicolette Kluijver spreekt stem van kat Abatutu in

10:46 Nicolette Kluijver gaat de stem van Nederlands bekendste kat Abatutu inspreken in de nieuwe bioscoopfilm Poeslief. De makers van de hitdocumentaire De Nieuwe Wildernis besloten de kat, die een grote rol had in De Wilde Stad, zijn eigen film te geven. Die is vanaf 4 oktober in de bioscopen te zien.