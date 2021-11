Rintje Ritsma en vrouw Youandi uit elkaar: ‘Kies geen partij’

‘Lieve mensen, ik heb een droevig bericht’, begint de voormalig schaatser het nieuws. ‘Youandi en ik gaan uit elkaar. We hebben geen ruzie, maar gaan beide onze eigen weg. Voor sommige is het een verrassing, voor anderen totaal niet.’



Ritsma roept op geen partij te kiezen. ‘Dat zouden we beiden niet leuk vinden. We willen even rust om deze klote periode door te komen. Omdat verhalen snel een eigen wending krijgen, dit onpersoonlijke bericht. Het is helaas niet anders.’



Rintje en Youandi kregen in 2016 hun eerste kindje samen, dochter Kiki Catharina Christina. Youandi heeft al een zoon uit een eerdere relatie, Clemens.