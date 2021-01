Dat heeft de politie gisteren gezegd bij een zitting over de vergunning van het restaurant, meldt BBC News. Ora vloog op 21 november naar Egypte, waar ze een privé-optreden gaf. Na terugkomst in Engeland de volgende dag had ze eigenlijk twee weken in isolatie moeten gaan. Desalniettemin gaf ze op 28 november een feest in het Londense restaurant Casa cruz, terwijl het land in een tweede lockdown zat.

Het feest had volgens The Guardian bij een vriendin thuis moeten plaatsvinden, maar dat ging niet door omdat daar paparazzi werden gespot. Een medewerker van Ora zou in paniek het restaurant hebben gebeld, dat eigenlijk het diner zou verzorgen bij de vriendin in huis.

De manager van het restaurant, Scottie Bhattarai, werd 5000 pond beloofd als hij zijn zaak zou openen. Hoewel de man wist dat dit niet mocht, ging hij toch op het bod in. Omdat hij ‘hebzuchtig’ was, verklaarde hij. De crew van Ora vroeg de man ook die avond de bewakingscamera’s uit te zetten, stelt de politie. De beelden waren twee dagen later inderdaad gewist.

Volledig scherm Het restaurant in kwestie. © Google Street View

Ontslagen

Op het drukste moment waren er vijftien à twintig mensen op het feest, onder wie het beroemde model Cara Delevingne. Toen agenten ter plaatse kwamen, mochten zij volgens de advocaat van de politie niet naar binnen. Hij sprak van een van de ‘schokkendste’ schendingen van de regels die de politie in de horeca heeft gezien.

Het restaurant dreigt zijn vergunning kwijt te raken vanwege het schenden van de coronaregels én de veiligheidsregels, aangezien ook de nooduitgangen dicht waren. Tegen Bhattarai loopt ook een strafrechtelijk onderzoek; vier bezoekers van het feest kregen eerder al een boete.

Quote Het schuldge­voel en de schaamte die ik heb gevoeld zijn het niet waard Rita Ora De manager, die de 5000 pond overigens nooit heeft gehad, is inmiddels ontslagen. Het moederbedrijf van het restaurant beloofde een nieuw camerasysteem te installeren, zodat medewerkers niet makkelijk meer beelden kunnen wissen.



Het besluit over de vergunning valt later. De politie wil dat die wordt ingetrokken, omdat ‘niemand boven de wet staat’. 44 buurtbewoners hebben juist een verklaring ingediend om te pleiten voor het behoud.



Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel had geen goed woord over voor Rita’s ‘verkeerde en onverantwoorde’ gedrag, aldus BBC News. Rita zelf heeft niet op de onthullingen van gisteren gereageerd. Ze bood eerder al meermaals haar excuses aan voor het feest en zei dat ze de opbrengst van haar concert in Egypte aan een goed doel zou geven. Ze raadde iedereen bovendien met klem af om ook de regels te schenden. ‘Het schuldgevoel en de schaamte die ik heb gevoeld zijn het niet waard’, zei ze.

