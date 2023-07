Rita Ora knokte zich terug na rechtszaak tegen platenlabel Jay-Z: ‘Ben nu de baas over opnames’

INTERVIEWEen zaak over muziekrechten tegen de platenmaatschappij van haar ontdekker Jay-Z nam jaren in beslag. Het is de reden dat het lang stil bleef na de doorbraak van de Britse zangeres Rita Ora. Maar Ora overwon ‘de hel’, zingt ze op haar nieuwe album. ,,Het is alsof ik in de spiegel kijk.”