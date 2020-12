Rita Ora wilde voor haar ouders 'bakken met geld' gaan verdienen

video De hoogtepun­ten van het Sinter­klaas­jour­naal: ‘Is dit een opmaat naar meer excuses?’

5 december Vanavond is het pakjesavond, morgen vaart de stoomboot terug naar Spanje. Sinterklaas in coronatijd werd een memorabele periode, met een glansrol voor het Sinterklaasjournaal. Dat dit jaar óók een paar fijne cadeautjes voor de thuiszittende ouders in petto had. Tv-columnist Angela de Jong blikt terug op de hoogtepunten.