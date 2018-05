Rita Ora zegt sorry voor 'gevaarlijke' hit over zoenen met vrouwen

In Girls , dat afgelopen vrijdag uitkwam, zingt Rita samen met haar populaire collega's Charli XCX, Bebe Rexha en Cardi B dat ze ' open minded ' is en soms gewoon zin heeft om vrouwen te zoenen. Door de toevoeging ' red wine ' in het refrein lijkt Ora te zeggen dat ze dit gevoel vooral krijgt als ze heeft gedronken. Zulke songteksten zijn ondoordacht en hartstikke gevaarlijk, reageerde de invloedrijke singer-songwriter Hayley Kiyoko, die door haar fans liefkozend 'lesbische Jezus' wordt genoemd. ,,Ik hoef geen wijn te drinken om meisjes te zoenen, ik houd al mijn hele leven van vrouwen'', schreef ze op Twitter. ,,Zo'n boodschap is gevaarlijk, want het maakt iets kleins en betekenisloos van echte gevoelens die een hele gemeenschap heeft'', vervolgde de Amerikaanse zangeres. Volgens haar maakt het lied alleen maar lustobjecten van zoenende vrouwen.

Zelf biseksueel

Zo had Ora het naar eigen zeggen nooit bedoeld; het nummer moest vooral gezellig en dansbaar klinken. Het zou wel een leuke bijkomstigheid zijn als het een 'lijflied' wordt voor biseksuelen, vertelde ze aan People. Haar eigen geaardheid, die meermaals ter sprake kwam in interviews, deed er volgens haar niet toe. Toch sneed de zangeres het onderwerp gisteravond zelf aan, om te laten zien dat de tekst van Girls haar wel degelijk aan het hart gaat.



,,Girls gaat over mijn waarheid en over een echte ervaring in mijn leven'', twitterde ze. ,,Ik heb relaties gehad met zowel mannen als vrouwen en dat is mijn persoonlijke reis.'' De zangeres benadrukte dat ze andere LHBTI-mensen nooit pijn heeft willen doen. ,,Het spijt me dat mijn manier van uitdrukken mensen pijn heeft gedaan. Ik hoop dat ik mijn fans de kracht kan geven om zo trots op zichzelf te zijn als ik nu leer te zijn, door mezelf te blijven uitdrukken in mijn kunst.''