Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid vragen met muzikaal statement aandacht voor Parkinson

Parkinson is een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. Het is wereldwijd de snelst groeiende neurologische ziekte. Er zijn in Nederland al bijna 53.000 mensen met de diagnose Parkinson, waarvan een deel jonger is dan 40 jaar. In 2040 is dat aantal explosief gegroeid naar 80.000 Nederlanders.