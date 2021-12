Rob de Nijs geeft zijn afscheidsconcert in Ziggo Dome

Reportage / Video André Rieu treedt voor het eerst in 630 dagen weer op: ‘Er was zo’n bijzondere energie’

Hij had het bijgehouden op de kalender: door corona kon André Rieu 630 dagen niet optreden. Deze week staat de ‘Koning van de Wals’ met zijn Johan Strauss orkest eindelijk weer op het podium. Vier avonden lang in een uitverkochte Altice Arena in de Portugese hoofdstad in Lissabon.

