Rob de Nijs had longembolieën die hem bijna fataal werden, nu gaat het ‘verbazingwekkend goed’

Rob de Nijs kampte vorige maand met ‘forse’ longembolieën die hem bijna fataal werden. Dat zei zijn vrouw Henriëtte donderdag in Tijd voor Max op NPO 1. Haar man werd in april opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Nu maakt de 80-jarige zanger het ‘verbazingwekkend goed’, aldus zijn vrouw.

,,Hij glipte tussen mijn vingers vandaan”, blikte De Nijs terug. ,,Rob ademde niet meer.” Ook voelde ze geen hartslag bij haar man, die lijdt aan de ziekte van Parkinson. ,,Dat was horror.”

Henriëtte belde het alarmnummer. ,,En ik heb op een gegeven moment tegen die mevrouw gezegd: dit gaat niet goed. Maar zij vroeg me nog meer dingen en toen heb ik echt geschreeuwd: hij glipt onder mijn handen vandaan, er moet nu wat gebeuren.” Ze gaf haar man mond-op-mondbeademing, vervolgde ze. ,,En binnen no-time stond het hele huis vol met mensen.” Daarmee doelde ze op de hulpdiensten.

Scheelde niet veel

Uiteindelijk is de zanger naar het ziekenhuis gebracht met een kloppend hart en een ademhaling. ,,We wisten nog niet precies wat er aan de hand was.” In de loop van de nacht bleek dat hij forse longembolieën had. Bij een longembolie is een bloedvat naar de longen afgesloten door een bloedpropje, waardoor verminderd zuurstof in het bloed kan komen. ,,Het scheelde niet veel.”

Nu is zijn situatie stabiel, liet De Nijs weten. ,,Hij is uit het ziekenhuis, hij revalideert nu in een revalidatiecentrum.”

Tijdens zijn ziekbed vroeg De Nijs of mensen een kaarsje wilden branden en dit wilden delen op sociale media. Vroeger brandde ze met haar ouders een kaars als iemand extra steun nodig had, vertelde ze, maar ook verwees dit naar het nummer Zet een kaars voor je raam van Rob. Het was ‘een opwelling’ om mensen op te roepen een kaars te branden en dit te delen, maar de oproep kreeg veel respons. ,,Het was zeer ontroerend en ik heb ook echt het idee dat dat hem heeft geholpen.”

