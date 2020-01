Rob de Nijs laat leven niet verpesten door ‘het laatste stukkie’

De zanger praat in het interview openhartig over de ‘vernederende ziekte’ waar hij aan lijdt. Hij vergeet veel en valt regelmatig. Zo brak hij al zijn vinger, kneusde hij zijn ribben en enkel en zit er een breuk in zijn kuitbeen. ,,Het is alsof je op zo'n moment een onmiddellijke verslapping van alles hebt. Dat is heel naar. Het lukt me dan ook niet om zelf overeind te komen. Het gekke is dat je op de momenten dat je valt, denkt: o ja, ik heb parkinson, en dan vergeet je het weer. Ik tenminste. Dat is niet leuk", vervolgt Rob. ,,Maar ik heb het toch verbannen uit mijn hoofd om me daar te veel voor te schamen. Ik kan er niks aan doen. Het enige wat ik kan doen is weer opstaan. En er toch een beetje om proberen te lachen. Ik beschouw het eigenlijk redelijk laconiek allemaal."