Rob de Nijs stopt toch met optreden: ‘Hij leek de eeuwige jeugd te hebben’

Muziekkenner Leon Verdonschot twijfelt niet aan het doorzettingsvermogen van Rob de Nijs, die vandaag een afscheidstournee aankondigde. ,,Rob gaat door tot de laatste snik. Zolang het kan, zal hij op het podium staan.’’



Verdonschot volgde De Nijs maandenlang voor de documentaire Niet Voor Het Laatst, die eind vorig jaar in première ging. In de film zit een scène dat De Nijs zich tijdens een jubileumconcert bewust is van zijn trillende hand en dat iedereen het kan zien. De zanger besluit het daar voor het eerst te benoemen.



,,Parkinson is wat veel mensen al vermoedden’’, zegt Verdonschot. ,,Het hing al enige tijd als een kruis boven zijn hoofd. Bij veel mensen zou je zeggen: dat kan gebeuren op zo’n leeftijd. Maar Rob de Nijs leek toch de eeuwige jeugd te hebben. Hij spotte lang met de biologie. Net als Mick Jagger en Keith Richards. Dan is zulk nieuws extra confronterend. Met deze diagnose blijkt nu officieel ook Rob de Nijs eindig.’’



Volgens Verdonschot zal de zanger de komende dagen niet van zich laten horen in de media. ,,Omdat hij aan maar één ding denkt: ik heb vrijdag weer een optreden. Hem kennende zal hij zich nu vooral daar op concentreren.’’



Ook radiocoryfee en goede vriend Frits Spits reageert geschrokken. ,,Al merkte ik al voor zijn val in Naaldwijk dat hij wat trilde. Hij deed er toen erg laconiek over. ‘Het zal wel.’ Rob kennende zet hij alles op alles om zijn carrière op een mooie manier te beëindigen. Hij is ook sterk genoeg deze tegenslag in zijn voordeel om te buigen.’’



Spits: ,,Ik denk nog steeds dat onvoldoende tot Nederland is doorgedrongen wat een zeldzaam goede artiest hij is. Hij heeft de gave een lied adem te geven, alsof hij telkens een persoonlijk verhaal vertelt. Zijn tekstgevoel is enorm. Rob is echt een chansonnier, misschien wel de enige in Nederland.’’