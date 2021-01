Rob geïnspireerd door Capitoolbestormers en Miljuschka gokt met al haar geld

Rick Brink: ‘Lucille Werner heeft politiek geen ervaring, blijkbaar vindt het CDA dat minder belangrijk’

11:15 Rick Brink (35), de ex-Minister van Gehandicaptenzaken, wilde daar een blijvende functie van maken. Maar Brink is minister af, de functie verdwenen. Hij wilde hooggeplaatst op CDA-kieslijsten, maar werd ‘ingeruild’ voor Lucille Werner. Wat hij begin 2020 boetseerde, viel eind 2020 in duigen. Brink over pijn, ontgoocheling en zijn toekomst.