Rob Geus ging in Robinson van evenwichtsbalk naar huilebalk

Honger



Nog even over de donderdag. Over de oud-kandidaten. Over Rob Geus, die arme Rob. Zijn eilandvrinden namen hem al in de maling toen hij een te grote hand rijst wilde pakken en bakken. Moesten ze nu al honger lijden? En hád ie wat gekookt, was het weer te zout. Ik had een zwak voor deze smaakpolitieagent. Lekker no-nonsense, vleugje humor. Ik verheugde me op zijn revanche, nadat hij twee jaar terug van de balk viel en ook half Nederland over zich heen kreeg toen hij bananen liet aanbranden en meel wegkieperde. En nu?

Nu hadden de makers - hoe schitterend - bedacht dat de eerste proef, jawel, die met de balk was. Rob vertelde dat hij ‘een beetje had geoefend’. Een beetje? Je mag terugkeren in Expeditie Robinson en je oefent ‘een beetje’? Tja, dan ga je. Weer als eerste. Dan kun met je hand op het water slaan, maar die moet je toch echt in eigen boezem steken. Rob ging van evenwichtsbalk naar huilebalk. Wát een zelfmedelijden. Dat z’n kuiten bij het sjouwen waren verbrand, dat z’n onderarmen (staat hij op zijn handen op de balk?) waren verzuurd. Dat ie in zijn hoofd ‘z’n tassie’ al kan pakken. Nog één uitzending, gok ik, dan is Rob uitgebalkt.

Held

Helden, ze moeten nog opstaan in deze Expeditie. John de Bever vond ongetwijfeld van zichzelf dat hij een heldendaad had verricht. Tijdens de puzzelproef met Eva van de Wijdeven bleef de zanger maar jammeren dat hij het niet kon. Bij haar groeide de ergernis, al helemaal toen hij het gefikst had. Zelden iemand zo mooi zien juichen: als een dolgelukkige kleuter met twee handen in de lucht.

Verdriet was er ook. Bij ecologe en herpetologe Sterrin Smalbrugge (neee, zeg niet: de vrouwelijke Freek Vonk - dat wil ze niet). Bij de presentatie zei ze dat ze erachter was gekomen dat ‘mensen heel mooi kunnen zijn’. ,,Ik had eigenlijk een schijthekel aan mensen. Zit liever tussen de slangen, spinnen en schorpioenen.’’ In de uitzending snikte ze dat ‘ze wil dat mensen eerlijk zijn’. ,,Ik heb geen zin in lieg en bedrieg.’’ Zeer benieuwd naar de omslag én hoelang ze het volhoudt.

Volledig scherm Sterrin Smalbrugge in tranen. © RTL 4

Hartzeer

Twee weken geleden was ik bij de opnames van de nieuwe Costa-film in de Spaanse badplaats Salou, waar ik een reportage mocht maken. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor Roeland Fernhout. Robinson-fans kennen hem nog wel. Van zijn lieg en bedrieg en uitbarsting naar Shelly Sterk. Die twee hebben elkaar nooit meer gesproken. In Salou trof ik een Roeland, die constant aanstond. ,,Komt door het Haagse leidingwater van vroeger, daar zat iets in’’, zo verklaarde hij grijnzend. Twee dagen trok ik met hem op. Saai was het nooit. Niet in Salou (voor het echie), ook niet op de Filipijnen destijds in 2017 (in het spel). Voorlopig mis ik een type Roeland in deze Expeditie. Het is saai en voorspelbaar. De aftocht van de sympathieke Sieneke, die had gehoopt dat in 2010 op het Songfestival massaal op haar was gestemd, zag je van 100 kilometer aankomen.

Ik had mijn hoop gevestigd op Dennis Schouten. Die heeft in zijn werkzame leven toch al voor flink wat opschudding gezorgd. Boerin Annemiek begon zich al lekker aan hem te ergeren. Vuurwerk gloorde, maar Dennis vertrok, om begrijpelijke redenen. Maar jammer is het wel.

Volledig scherm John de Bever juicht. © RTL 4

