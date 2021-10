Rob Kemps neemt tijdelijk stokje van Sander over in De Coen en Sander Show

Het nieuws werd vanmiddag bekendgemaakt in de radioshow van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga Tijdens de uitzending gooide Swijnenberg een balletje op door te vertellen dat zijn collega er even tussenuit piept voor een korte vakantie. ,,We hebben ook een vervanger voor Sander”, zei de radio-dj en gaf meerdere hints. Die werden snel geraden. ,,Leuk, ja echt leuk! Goede vervanger is het natuurlijk”, reageerde Lantinga.



Het is niet de eerste keer dat Kemps te horen is in De Coen en Sander Show. In mei stond Sander Lantinga ook al eens zijn microfoon af aan Kemps. Die verving hem toen in het middaguur omdat Lantinga commentator was van het Eurovisie Songfestival.



Kemps sleepte vorige week tijdens het Televizier-Gala de Televizier-Ster Talent in de wacht. Hij had een belangrijke boodschap voor de jeugd: ,,Ga niet met acht blikjes Red Bull in je slaapkamer zitten de hele dag, kijk eens op Spotify. Want zoals Jacques Brel al zei: talent is zin hebben om iets te doen.”