Rob Kemps van Snollebollekes is vader geworden

Interview Frontman Kensington: Ik wil de pijn uit mijn jeugd niet aan mijn dochter doorgeven

6:00 Eloi Youssef (32), frontman van Kensington, vertelt voor het eerst openhartig over de geboorte van zijn dochter en de schaduwkanten van zijn eigen jeugd. Volgende week komt het nieuwe album Time uit. ‘Vooral nu ik zelf een kind heb en zie hoe onschuldig en puur zo’n wezentje is, vraag ik me af: hoe kan het dat je dat als ouder niet ziet? Dat je zo’n kind nooit knuffelt?’