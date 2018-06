Rob Stenders kiest toch voor langer verblijf bij BNNVARA

Een woordvoerster van Talpa, de eigenaar van onder meer Radio Veronica, reageert compleet verrast. Zij meldde gisteren nog dat de onderhandelingen met Stenders in de afrondende fase waren en wist vandaag nog niet van het besluit om zijn huidige werkgever trouw te blijven. Volgens BNNVARA blijft Stenders tot eind 2021 zijn programma Platenbonanza maken voor NPO Radio 2. Wat Stenders heeft doen besluiten om Veronica alsnog de rug toe te keren, is nog niet duidelijk. Hij staat bekend als een grillige persoon die vaker nog impulsief van gedachten verandert. Deze move verrast niet alleen Talpa, maar ook collega's binnen de publieke omroep. Stenders zou bij Veronica zenderbaas worden. Talpa had hem grote vrijheid toegezegd en volgens meerdere insiders had Stenders zijn jawoord gegeven. De champagne was al gedronken, meldden zij.

Statement

Het is niet voor het eerst dat de 53-jarige dj met Veronica en Talpa botst. In augustus vorig jaar meldde hij tijdens zijn radioshow dat John de Mol zich bij hem had gemeld. Talpa was daar toen niet van gediend en kapte nog dezelfde dag de gesprekken af via een duidelijk statement. Talpa zei toen niet langer geïnteresseerd te zijn in Rob Stenders.



Op Radio 2 deelt Stenders momenteel de zendtijd in de middag met Annemieke Schollaardt. Haar werkgever, Avrotros, diende bezwaar in tegen deze constructie van de NPO en zou voornemens zijn juridische stappen te nemen om Schollaardt meer tijd toe te kennen. Nu Stenders blijft, is er nog geen oplossing voor de met Schollaardt gedeelde zendtijd.