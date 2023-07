Rob viert vakantie met zijn nieuwe liefde en Miljuschka doet een zure pruim na

recensie Geflopte, maar verrukke­lij­ke familie­film Pete's Dragon verdient een tweede kans

Dit is niet de plek voor een grondige analyse van het waarom, maar de laatste jaren verschijnen er maar bar weinig weinig familiefilms voor jong en oud. Het verrukkelijke Pete’s Dragon (te zien op streamingdienst Disney+) stamt uit 2016 en was zelfs toen al een buitenbeentje. Het is heus geen meesterwerk van E.T.-niveau, maar dit warmbloedige jeugdavontuur bezorgt geheid zowel kinderen als hun ouders wat laagjes kippenvel.