Robbert Dijkgraaf: Ik was zo'n naar binnen gekeerde wetenschapper

Guido Weijers voor het eerst live met oudjaar in Oude Luxor

17:30 Guido Weijers speelt de oudejaarsconference dit jaar voor het eerst live vanuit het Oude Luxor Theater in Rotterdam. De rechtstreekse RTL4-uitzending vergt een grondige voorbereiding en minutieuze timing, vertelt hij tijdens een van de try-outs in het land. ,,Voor ons is dit wel een dingetje.''