Robbie Williams brengt kerstplaat uit

Giel Beelen heeft gestolen laptoptas weer terug

9:53 De dag begon goed voor Giel Beelen. De Radio Veronica-dj kwam er woensdagnacht in Amsterdam achter dat zijn laptoptas uit zijn auto was gestolen, maar op vrijdagochtend deelde hij op Twitter een filmpje met het blijde nieuws dat hij zijn spullen grotendeels weer terug had.