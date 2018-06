Robbie Williams dankbaar voor koelbloedig optreden brandweer

Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field hebben de brandweer in Londen bedankt voor alle hulp tijdens en na de hotelbrand van afgelopen woensdag in de Britse hoofdstad. Het stel moest, net als de andere gasten, geëvacueerd worden toen een felle brand uitbrak in het luxueuze Mandarin Oriental .

In een video die Ayda op Instagram plaatste, looft ze de 'geweldige brandweerlieden die ons veilig hebben gehouden'. Ook bedankt ze het personeel van het hotel en iedereen die het stel heeft gesteund. ,,We zijn heel dankbaar dat we gezond en gelukkig zijn en dat iedereen veilig is", aldus de actrice.

Ook Robbie neemt nog even het woord in het filmpje. ,,Alles wat mijn mooie vrouw zegt. Niemand is gewond geraakt, iedereen is oké." Tegen de medewerkers van het hotel zegt hij: ,,Het is erg dat het gebeurd is, maar we houden evengoed van jullie."

Nadat de brand was uitgebroken moesten 36 hotelgasten en 250 medewerkers van het hotel worden geëvacueerd. De brandweer was met twintig brandweerwagens en ongeveer 120 brandweerlieden uitgerukt naar het pas gerenoveerde hotel aan de zuidkant van Hyde Park. De rookpluimen waren tot in de wijde omtrek te zien. Het vuur had zich verspreid door een verticale façade voor planten en begroeiing op verschillende verdiepingen van het hotel, maar was snel geblust.

,,Brandweermensen hebben extreem hard gewerkt in buitengewoon warme omstandigheden. Ze zullen de hele nacht aanwezig zijn en als het vuur onder controle is, nemen onderzoekers het over en gaan kijken hoe de brand is ontstaan", zei een brandweercommandant van Londen naderhand.

London Fire Brigade on Twitter We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ https://t.co/npRctIYOvk