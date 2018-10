Robert de Hoog: Mocro Maffia voelt als echt

Frank Masmeijer is weer vrij, maar moet paspoort inleveren

25 oktober Frank Masmeijer is weer vrij. Enkele dagen geleden werd hij in Breda opgepakt omdat België hem zoekt om zijn celstraf wegens cokesmokkel uit te zitten. Maar justitie in Amsterdam heeft vanmiddag besloten hem onder voorwaarden weer laten gaan. Hij mag in vrijheid de behandeling van het verzoek van België om hem uit te leveren, afwachten.