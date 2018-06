Robert Jensen terug op de buis met live-talkshow

In 2002 begon Jensen zijn eigen televisieprogramma JENSEN! op Yorin, waar hij samen met de provocerende sidekick Jan Paparazzi bekende mensen en zelfs supersterren uit binnen- en buitenland het hemd van het lijf vroeg. Zes jaar later besloot hij te stoppen, maar in 2009 keerde hij toch weer met een aantal afleveringen (bij RTL5) terug op de Nederlandse tv. De show stond bekend om de controversiële gasten en pittige, soms schuine vraagstelling van Jensen.

In mei 2011 was de officieel laatste aflevering van JENSEN! te zien bij RTL5., waarna hij begin 2013 toch weer de draad oppakte met een latenight talkshow bij Veronica. Dat programma begon aanvankelijk met twee edities per week: op maandag- en donderdagavond. Die laatste dag werd al snel geschrapt wegens magere kijkcijfers. De afgelopen jaren was hij eigenlijk nog alleen op tv met, goed ontvangen programma's over Amerika. In het najaar van 2016 presenteerde hij bij RTL5 een programma over de Amerikaanse verkiezingen en voorjaar 2017, eveneens bij RTL5, de reeks Jensen USA waarin hij beroemde Amerikanen interviewde.