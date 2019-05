Robert ten Brink: Ik had al afgedankt kunnen zijn

Afgelopen zomer kwam het telefoontje, vertelt Robert ten Brink. ,,Of ik weer zin had in Miljonairs. Ik antwoordde: ‘Al moet het ‘s nachts, ik ben erbij.’ Ik heb jarenlang gehoopt dat het terug zou komen. Bij elk nieuw spelprogramma dacht ik: waarom mijn favoriet niet?’’



Onder de naam Lotto Weekend Miljonairs presenteerde Ten Brink de quiz tien jaar lang. Tot de sponsor in 2008 vertrok. Een doorstart met Jeroen van der Boom als quizmaster bleek geen succes. Omgedoopt tot BankGiro Miljonairs is het spel nu weer terug met Ten Brink (63). ,,Dit is simpelweg het beste quizformat ter wereld. Bij elke vraag verdubbelt de inzet. Meer dan om je kennis draait het om de vraag: hoe is je mentale uithoudingsvermogen? Hoe lang durf je op jezelf te vertrouwen?‘’



Jouw liefde voor deze quiz was toch de reden waarom je in 2006 SBS, waar je onder contract stond, verruilde voor RTL?

,,Die overstap was het gevolg van een combinatie van factoren. Bij SBS gebeurde er op dat moment weinig rond mij. Toen Weekend Miljonairs naar RTL overging, dacht ik: ‘Nu moet ik wegwezen.’ Ik wilde het programma niet loslaten. Het past me zo goed. Als het aan mij ligt, ga ik er nu weer jaren mee door.’’



Je hebt net voor vier jaar bijgetekend bij RTL. Dat noem je ‘de grootste eer op aarde’. Waarom?

,,Ik mag het leukste werk doen dat er bestaat. Ik had ook al jaren afgedankt kunnen zijn, hè. Tien jaar geleden was het in Nederland onmogelijk dat iemand van mijn leeftijd bij een grote commerciële zender zo’n soort contract zou tekenen. In Engeland bestond dat, maar nu blijkbaar in Nederland ook.’’