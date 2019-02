Robert ten Brink terug met Bankgiro Miljonairs

Ten Brink werd een paar maanden geleden benaderd met het idee de quiz terug te brengen. Hoe noemt zijn comeback als quizmaster tegen RTL Boulevard als ‘een droom die uitkomt’. ,,Of ik er tijd voor had. Al moet het 's nachts!’’, aldus een enthousiaste presentator. ,,Je kunt een miljoen winnen, maar zie daar maar eens aan te komen. Je moet bij de pinken blijven. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat mensen bij vraag 7 hun achternaam al waren vergeten.’’

Lotto Weekend Miljonairs was van 1999 tot 2011 te zien. Het programma is gebaseerd op het Engelse Who Wants to Be a Millionaire?.