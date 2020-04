Robèrt van Beckhoven deelt cadeaubonnen uit aan zorgpersoneel

Andrea Bocelli gaat concert in Dom van Milaan live streamen

15:02 Als het publiek niet naar hem toe kan komen, dan komt Andrea Bocelli gewoon naar het publiek toe. Natuurlijk niet fysiek, maar wél via een livestream. De Italiaanse operazanger zal daarom op paaszondag een concert geven in de Dom van Milaan. Het optreden is vanaf 19.00 live te volgen via het YouTube-kanaal van de wereldberoemde tenor.