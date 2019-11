Robin is sterker dan ooit en Tanja Jess deelt slimme wasmachine-truc

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media – wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

YouTube-ster Dionne Slagter houdt dit weekend een hand voor haar oog, maar heeft alles toch in de gaten.

Robin Martens is naar eigen zeggen sterker dan ooit nu ze erachter is gekomen dat ‘pijn niet eeuwig duurt’. De brunette gaat door een moeilijke periode nu ze wordt verdacht van mishandeling van een ambtenaar in functie.

Tanja Jess heeft een ontzettende hekel aan het doen van de was. Nu manlief Charly Luske het klusje niet langer kan klaren, heeft ze externe hulp ingeschakeld.

Leco ‘Look’ van Zadelhoff slingert er een overbelichte spiegelselfie met zijn muze Angela Groothuizen in.

Chaos in huize Bijkerk/Breijman: Waylon is zijn mannelijkheid verloren en baby Teddy is verslagen door haar knuffel Winnie.

Liza Sips is jaloers op de just-out-of-bed-look van haar dochtertje Charlize.

Jim Bakkum staat ietwat emotioneel stil bij zijn auditie voor Idols, de talentenjacht die hem een BN’er maakte.

Bridget Maasland heeft met Fabiënne de Vries en Sylvana Simons TMF-herinneringen opgehaald in de studio van DWDD. Dat was vooral voor Matthijs van Nieuwkerk een moment om nooit te vergeten.

Tim Douwsma heeft tijdens de opnames van The Masked Singer zijn vriendin Elske én baby Dez in vertrouwen genomen dat hij achter het pak van de neushoorn schuilging.

Kiki-Kate, de jongste telg van Nicolette van Dam en haar man Bas, wordt met de dag leniger.

Barry Atsma, die in de hitserie Klem in de huid kruipt van een belastingambtenaar, hield aan de opnames een opmerkelijk souvenir over.