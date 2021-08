Robin Martens bevallen van eerste kindje

Het meisje draagt de naam Makéna. ‘Haar naam betekent: The Happy One!’ schrijft Martens bij de foto met Benjamin en haar dochtertje. ‘Dit gevoel is onbeschrijfelijk, ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Jij en je vader zijn het mooiste wat me is overkomen! De harige lievelingswezens zijn ook blij met jouw komst. Wij zijn compleet!’ vervolgt ze. ‘Lieve Makéna, je bent echt perfect, en mamaaaa is zoooo verliefd op jou en papa! Je bent zo lief, ik ga je heel veel kusjes geven en de hele dag naar je kijken!’