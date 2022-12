Radio-dj Barend van Deelen pakt koffer in voor 7 dagen Glazen Huis: ‘Spannend­ste week uit mijn carrière’

‘Oh ja. Tandenborsteltje. Mag niet ontbreken’. En hup, daar gaat ‘ie. In de koffer die Barend van Deelen alvast inpakt. De radio-dj zit vanaf zondag zeven dagen opgesloten in het Glazen Huis. ,,Ik ben een vakidioot, maar dit is zelfs voor mij next-level.”

16 december