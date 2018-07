Robin Wright 'sneert' naar Kevin Spacey

In de korte promo zit Claire, gespeeld door Robin Wright, op de stoel van haar voorganger Abraham Lincoln, zoals die te zien is in het bekende monument van Lincoln in Washington. Jarenlang was een foto van Spacey als Frank Underwood in diezelfde stoel het iconische beeld van de serie. In het 12 seconden durende filmpje zegt Wright: 'Gelukkige Independence Day. Voor mij.' Daarmee zou zij doelen op haar vrijheid van haar televisie-echtgenoot.