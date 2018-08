Robin Wright: Spacey verdient tweede kans

Spacey, die de rol van Amerikaans president vertolkte en ook als producent betrokken was bij House Of Cards, werd door Netflix ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij een #MeToo-schandaal.



In een interview met de Amerikaanse krant New York Post neemt Wright (52) het op voor de 59-jarige Spacey. ,,Ik vind dat ieder mens het recht heeft op een tweede kans, daar geloof ik in. Het wordt groei genoemd."



Wright zei dat ze sinds het schandaal uitbrak niets van Spacey heeft gehoord. ,,Maar als hij er klaar voor is en mij wil spreken, kan hij contact met me opnemen."