Robinson-ruzie Harry en Chatilla is net als roti: smullen!

HONGER

Was het roti? Een hamburger? Drop? Een pizza? Een portie kibbeling misschien? Stroopwafels? Een moorkop? Een saucijzenbroodje soms? In de vermakelijke podcast Borrelpraat van Thijs Boermans en Niels Oosthoek vroegen ze gast Iliass ‘Taxi’ Ojja wat hij als eerste at bij zijn terugkomst in Nederland. De acteur zei dat hij meteen naar de McDonald’s was gereden voor een... Caesar salade. De reden? Hij was flink afgevallen, kreeg complimenten over zijn (afgeslankte) lijf en wilde dat eigenlijk best zo houden. Honger en eten zijn al jaren voer voor gespreksonderwerpen op het eiland. En... leveren een traditioneel rekensommetje op: honger + slaaptekort = irritatie. Tel daarbij op het spel van list en bedrog – het konkelen en (weg)stemmen – en je hebt relletjes en ruzietjes. Ditmaal tussen Harry Piekema en Chatilla van Grinsven. Dat ging nergens over, maar was smullen. Als van roti, een hamburger of, in het geval van Taxi, een Caesar salade...