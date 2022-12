Robots, reuzepanda's en verwarde millennials in de top 10 beste (en slechtste) films van jaar

Pietje Bell Kijkwijzer: Het is overduide­lijk dat Pietje Bell niet meer ‘voor alle leeftijden’ is

Eén klacht bij Kijkwijzer over geweld, seks of grof taalgebruik in films kan al voldoende zijn om de leeftijdskeuring aan te passen. Dat zegt directeur Tiffany van Stormbroek in een interview met deze website. Aanleiding is alle commotie over de jeugdklassieker Pietje Bell. Die film is sinds vorige maand niet langer ‘geschikt’ voor alle leeftijden, maar draagt vanwege enkele ‘geweldsscènes’ ineens het certificaat ‘12 jaar en ouder’.

