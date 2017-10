Rock- en blueslegende Fats Domino (89) overleden

De legendarische rock 'n rollzanger en pianist Fats Domino is op 89-jarige leeftijd overleden. Antoine Dominique Domino, zijn echte naam, was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant ter wereld. De muzikant, zo melden Amerikaanse media, overleed in zijn woonplaats New Orleans in het bijzijn van zijn naasten.

Fats Domino, die megahits scoorde met onder meer de nummers Blueberry Hill, Ain’t That a Shame en Walkin’ to New Orleans, verkocht tijdens zijn leven meer dan 65 miljoen albums en ontving in 1987 een Grammy Lifetime Achievement Award voor zijn werk. Het overlijden van de ster is bekendgemaakt door zijn dochter.

Domino was in de jaren vijftig en zestig ongekend populair, niet alleen in de Verenigde Staten. Zijn carrière was hij in 1949 begonnen. Een van zijn vroege albums heette The Fat Man, wat voor altijd zijn bijnaam zou blijven. Zijn zangsuccessen bezorgden hem ook filmrollen. Zo was hij onder meer te zien in Shake, Rattle & Rock! en The Girl Can't Help It.

Na een aantal kleine hits brak Domino in 1955 definitief door bij het grote publiek met Ain't That a Shame: een nummer dat in de Verenigde Staten de top tien haalde. Vervolgens, zo valt is te lezen op Wikipedia, maakte Domino 35 nummers die de Nederlandse Top40 haalden zoals onder meer Whole Lotta Loving, Blue Monday en Blueberry Hill. Gedurende de jaren 70 was Domino nog steeds actief, maar niet meer zo succesvol als in zijn beginjaren als artiest. In 1980 trad hij voor het eerst op bij het North Sea Jazz Festival.