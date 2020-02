Rock Werchter bevestigt 28 nieuwe acts

Rock Werchter heeft 28 nieuwe optredens aan het festival voor de komende editie toegevoegd. Onder meer de Duitse muzikant Apparat, de Ierse poprockband Inhaler, het Britse duo Oh Wonder, Worakls Orchestra, de Britse zangeres Lianne La Havas en de Canadese muziekgroep The Dead South zijn aan het affiche toegevoegd.

Nieuw in de line-up van donderdag 2 juli zijn Lianne La Havas, Apparat, Mabel, The Dead South, Sampa The Great, Eefje de Visser, The Last Internationale en Tyler Childers.

Whitney, Inhaler, Gang of Youths, Marc Rebillet, Brass Against, Easy Life, PUP en JC Stewart zijn aan de line-up van vrijdag 3 juli toegevoegd.

Bombay Bicycle Club, Worakls Orchestra, City and Colour, Tierra Whack, Emma Bale en Alex Cameron komen op zaterdag 4 juli naar het festival, waar doorgaans ook veel Nederlanders naartoe gaan. Oh Wonder, Joep Beving, The Marcus King Band, Glints, Oscar Jerome en Ego Kill Talent vullen het programma van zondag 5 juli aan.