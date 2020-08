Rockband Midnight Oil komt na achttien jaar met nieuwe muziek

Geen bewijs van misbruik tijdens tournee The Killers

7:18 Een onderzoek dat The Killers instelden naar seksueel misbruik van een crewlid tijdens een tour in 2009, heeft geen bewijs opgeleverd voor de beschuldigingen daarover die waren gepubliceerd door een blogger. Zij heeft nu toegegeven dat ze nooit ooggetuige was van de vermeende groepsaanranding.