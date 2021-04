Rocklegende Jim Steinman op 73-jarige leeftijd overleden

Steinman zal vooral herinnerd worden door het album Bat out of Hell dat hij schreef voor Meat Loaf, één van de bestverkopende albums ooit. Ook schreef hij het andere album van Meat Loaf Bat Out of Hell II: Back into Hell en de wereldhit I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That). Ook Bonnie Tyler heeft haar grootste successen te danken aan Steinman. Hij is verantwoordelijk voor haar iconische hit Total Eclipse of the Heart.