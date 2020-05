Rod Stewart wil ook een eigen film

Na de succesvolle biopics van Freddie Mercury en Elton John wil Rod nu ook een eigen film, zo vertelde hij aan BBC’s Radio 2. De van oorsprong Schotse zanger begrijpt wel dat het een hele toer wordt die succesfilms te overtreffen. ,,Vooral die over Freddie Mercury was goed”, zei hij. ,,Dat was pure rock-‘n-roll.”



Rhys Ifans is volgens Rod kandidaat voor de hoofdrol. ,,Maar hij moet wel wat aan z’n kapsel doen”, volgens Rod. Ifans richtte begin jaren negentig de band Super Furry Animals op. Hij ruilde de groep al snel in voor een succesvolle carrière als acteur. Zo speelde hij in Nothing Hill, The Amazing Spider-Man en een van de Harry Potterfilms.



Als het aan Rod ligt, moet zijn zoon Alastair hem als tiener spelen. Volgens de Schot lijkt het veertienjarige joch op hemzelf toen hij tiener was. Echt heel veel werk lijkt de zanger niet te willen maken van zijn biopic. ,,Als het niet gebeurt, dan is het ook goed. Maar ik zou echt vereerd zijn als die film er komt”, liet hij weten.