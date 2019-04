Roger geeft toe: Qua uiterlijk is Laura niet mijn temptation

Het was Lizzy die vorige week duidelijk maakte dat Roger háár bezit was. ,,Dat is mijn boy, ik heb hem al gefikst”, sneerde ze toen ze zag dat Roger interesse toonde in de gloednieuwe verleidster. Vanavond bleef Lizzy met lege handen achter, want Roger koos - tot ergernis van de roodharige verleidster - voor Hung als zijn date. Het afspraakje leverde echter nogal interessante inzichten op.



Hung zag haar kansen schoon en vroeg Roger het hemd van het lijf. ,,Waarom heb je mij gekozen?”, vroeg ze zich af. Daar had Roger een simpel antwoord op: ,,Ik vind dat je er goed uit ziet”, zei hij met een grote glimlach. Maar er kwam meer. Zo wilde Hung ook graag weten waarom hij specifiek voor haar koos en niet voor Lizzy. ,,Lizzy is op uiterlijk vlak mijn temptation, maar niet op innerlijk vlak.” Net toen Hung dacht alles gehad te hebben, deed Roger een boekje open over zijn vriendin Laura. Hij vertelde dat hij doorgaans op het innerlijk van vrouwen valt. Het uiterlijk telt voor hem minder zwaar. ,,Mocht ik niet op innerlijk vallen, zou ik niet op Laura vallen. Qua uiterlijk is zij niet mijn temptation.”

Volledig scherm Roger en Hung © RTL5



De bekentenis van Roger kwam maar al te goed binnen bij Hung. ,,Ik was gewoon echt in shock. Dat kun je niet zeggen”, klonk het geschrokken uit haar mond. Na nog wat gekletst te hebben over bijzaken, gingen de twee weer terug naar de villa. Eenmaal daar aangekomen, snelde ze direct naar Lizzy om de bizarre onthullingen van Roger door te spelen. Die gingen vervolgens als een lopend vuurtje rond onder de dames. ,,Als ik zijn vriendinnetje was zou ik niet blij zijn hoor”, reageerde Lizzy.

Belofte

Er was vanavond nog iemand die duidelijk zijn hart wilde luchten bij een verleidster: Sidney. Tijdens een romantisch diner met de vrijgezelle Demi vertelde hij onder meer over de band met zijn moeder en zijn jeugd. ,,Mijn moeder is echt een heel lastige vrouw”, begon Sidney. ,,Ik heb ook echt een kutjeugd... nou, ik wil niet zeggen kutjeugd gehad. Maar ik kan niet zonder m’n moeder en ik kan niet met m’n moeder”, vertelde hij in vertrouwen aan de brunette.



De onthullingen van Sidney gingen voor Demi net een stapje te ver. Zij vond dat de gesprekken iets te persoonlijk werden. ,,Het waren echt heel heftige dingen en ik heb beloofd dat ik niets zou zeggen”, zei Demi voor het oog van de camera. ,,Als zelfs zijn vriendin hier niks van weet... dan voelt hij zich wel heel comfortabel bij me”, realiseerde ze zich.

Verleidster

Ondanks de heftige uitspraken vanavond, vonden de producers van Temptation Island het wederom noodzakelijk om nog meer verleiding aan het spel toe te voegen. En dus maakte de vrijgezelle Kiani haar entree in de villa van de bezette mannen. ,,Ik ben hier om de boel op te spicen, want als ik dat hier zo zie is het wel nodig”, stelde ze zichzelf voor.”



Heikki, die zich wat had teruggetrokken na het laatste kampvuur, was gelijk geïnteresseerd in de nieuwe dame. Hij knoopte een gesprekje met haar aan en meende haar zelfs ergens van te herkennen. Dat bleek andersom ook zo te zijn, al wisten ze beide niet van wat ze elkaar dan kenden. Ayleen, die haar pijlen op Heikki heeft gericht vanaf dag een, was absoluut niet te spreken over de nieuwe verleidster. ,,Ze is gewoon een sletje”, klonk het jaloers.