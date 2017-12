Rogier terug uit Kaapstad, Romy Boomsma open over zwangerschap

Trump-video van Lubach populairste filmpje van het jaar

14:44 'America first, the Netherlands second': de video van Arjen Lubach, waarmee hij ons land voorstelt aan de kersverse Amerikaanse president Donald Trump is de best bekeken YouTube-video van het jaar in Nederland. Liefst 10,7 miljoen keer werd het satirische filmpje bekeken. Dat blijkt uit gegevens die Google vandaag openbaar heeft gemaakt.