Rolf Sanchez heeft blessure aan middenrif en moet rust nemen: ‘Ik voel me leeg’

Slecht nieuws voor fans van Rolf Sanchez: de zanger heeft een blessure in zijn middenrif en moet herstellen. Dat maakte hij vanavond bekend in het programma I want your song.

Zijn stem klinkt nog wel oké, maar nieuwe nummers inzingen gaat hem voorlopig even niet worden. Laat dat overigens net wél het doel zijn van I want your song. In dit programma krijgen elke aflevering vijf songwriters de kans hun lied te pitchen als de volgende single van een gevestigde Nederlandse artiest. Die heeft immers de bekendheid om een hit te maken van hun creatie. Aan het eind van de aflevering wordt het nummer door de desbetreffende artiest gezongen en uitgebracht.

Maar dat was deze week niet het geval. Waar je normaal aan het eind van de aflevering naar het nummer kan luisteren, ging presentator Snelle deze keer langs bij Rolf Sanchez omdat hij iets moest vertellen. ,,Ik zeg het lachend, maar met pijn. Ik heb een blessure in mijn middenrif’’, vertelt de zanger. Hierdoor klinken de nummers niet zoals hij zou willen.

Verschrikkelijk

Sanchez is inmiddels aan het herstellen. ,,Ik ben al best wel ver in mijn herstelproces, maar nog niet honderd procent’’, vertelt hij. Blij is hij er absoluut niet mee. ,,Het is verschrikkelijk. Wanneer ik me een beetje rot voel of wanneer ik niet zo goed weet hoe ik dat moet brengen met woorden kon ik het wel altijd zingen’’, vervolgt hij. ,,Als dat van me ontnomen wordt door een blessure, dan voel ik me leeg. Ik ben er echt achter gekomen in de afgelopen twee maanden wat ik het allerleukst vind om te doen. Dat is zingen.’’

De zanger kan gelukkig nog wel optreden. ,,Ik heb een band, back-ups en ik kan melodielijnen veranderen. Ik moet alleen iets lager zingen. Maar voor een heel nieuw nummer opnemen is dat niet genoeg.’’ Voor zijn shows in oktober in AFAS Live was het wel even spannend of hij dan weer de oude zou zijn. ,,Gelukkig zou ik, als mijn herstelproces verloopt zoals nu, in september, oktober weer hersteld zijn. Dan kan ik het liedje ook opnemen, want het is te mooi om te laten schieten.’’

Tweede single

Naast een negatieve verrassing zat er overigens ook een positieve verrassing in het programma. Voor de tweede keer won songwriter Hansen Thomas een aflevering. Eerder schreef hij het winnende voor Tino Martin. ,,Supertof om een plaat met Rolf te hebben straks. Wel eentje die ik straks weer van mijn lijstje kan afstrepen.’’

