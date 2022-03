Rollen voor Den Besten en Verstraten in griezelig actuele musical Checkpoint Charlie

Sanne den Besten, die al op West End stond en vorig jaar vergeefs een gooi naar de winst deed in Op zoek naar Maria, speelt. in Checkpoint Charlie een zwangere vrouw in West-Duitsland, die twijfelt of ze naar haar familie in de DDR moet gaan. ,,Maar haar partner wil in het westen blijven. Dus welke keuze ook maakt: ze verliest hoe dan ook. Ik vrees dat dit nu heel herkenbaar is. Maar we willen ook laten zien hoe het noodlot mensen juist kan verbinden.’’